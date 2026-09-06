Die Vermählung der Bräurosl-Betreiber Peter und Franziska Reichert wurde zum gesellschaftlichen Ereignis – und wirft Fragen auf. Wie nahe stehen sich Münchens Stadtpolitiker und Gastronomen?

Am 10. Juli dürfen sich Franziska und Peter Reichert als Brautpaar vor dem Donisl über viele Glücksbringer in Person von Kaminkehrern freuen – sowie über eine illustre Gästeschar aus Politik und Wirtschaft.

Im Rathaus steigt das Brautpaar, eskortiert von Mitgliedern einer Blaskapelle, die feudale Treppe hinab. Gäste stehen dicht gedrängt an den Stufen, die Handys gezückt. Dieses Ereignis will offenbar jeder Besucher selbst in Fotos und Videos festhalten. Die Münchner Gesellschaft scheint sich ihrer Sehnsucht nach einer royal-light Hochzeit hinzugeben.