Von Pep Rooney

Aufs Oktoberfest geht man zum Trinken. Davor gibt’s eine fettige Wurst als Unterlage, nach der dritten Mass eine Fischsemmel und danach einen Fruchtspieß. Die ganz Mutigen setzen sich dann noch in den Fünferlooping, um auszuprobieren, ob sie das Ganze bei sich behalten können. So weit, so gut, so wahr? Für viele Wiesn-Amateure mag dieses Klischee zutreffen. Wiesn-Kenner indes schütteln darüber nur den Kopf. Denn anders als sich viele das vielleicht denken, kann man auf dem Oktoberfest durchaus vorzüglich speisen. Als neuester Beleg dafür dient nicht zuletzt das frisch erschienene Buch „Oktoberfest“ des SZ-Autors Franz Kotteder (Callwey-Verlag) mit typischen Rezepten aus den Wiesn-Zelten zum Nachkochen.