Arbeiter auf dem OktoberfestHinter der Glitzer-Kulisse der Wiesn

Lesezeit: 7 Min.

40 Gondeln mit je 32 Scheiben – um 23.30 Uhr beginnt Mateusz Drapala mit dem Putzen. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Oktoberfests funkelt nur so schön, weil Menschen im Hintergrund schrauben, putzen und Müll sammeln. Sie halten dieses gigantische Volksfest am Laufen. Einblicke in eine ganz eigene Welt.

Von Kathrin Aldenhoff

Alles funkelt und flirtet, alles leuchtet und lacht und dreht sich; und wenn dann die Lichter ausgehen und die Musik verstummt, dann beginnt die Schicht von Mateusz Drapala. Es ist halb zwölf Uhr in der Nacht, im Weinzelt und beim Käfer um die Ecke feiern sie weiter, aber die Krinoline hat ihre letzte Feierabendrunde gedreht, das Riesenrad eine Wand vor dem Eingang hochgefahren, Schluss für heute.

