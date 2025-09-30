Die Kulisse des Oktoberfests glitzert nur so schön, weil Menschen im Hintergrund schrauben, putzen und Müll sammeln. Sie halten dieses gigantische Volksfest am Laufen. Einblicke in eine ganz eigene Welt.

Alles funkelt und flirtet, alles leuchtet und lacht und dreht sich; und wenn dann die Lichter ausgehen und die Musik verstummt, dann beginnt die Schicht von Mateusz Drapala. Es ist halb zwölf Uhr in der Nacht, im Weinzelt und beim Käfer um die Ecke feiern sie weiter, aber die Krinoline hat ihre letzte Feierabendrunde gedreht, das Riesenrad eine Wand vor dem Eingang hochgefahren, Schluss für heute.