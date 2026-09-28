Da sind sie wieder! Ein großes Hallo, Küsschen links, Küsschen rechts mit dem Wirt –dann spaziert Michelle mit ihrer Gruppe ins Innere des Ladens. Alle tragen Dirndl inklusive Lebkuchenherz um den Hals. Und Schals des dänischen Fußballverbands um die Handgelenke.
After-Wiesn-PartyWenn die Zelte schließen, geht es hier erst richtig los
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Wenn auf der Theresienwiese allmählich die Lichter ausgehen, füllen sich Clubs und Kneipen drum herum. Doch sammeln sich hier nur jene, die nach dem Besuch im Bierzelt den Absprung verpasst haben? Oder ist es doch lustig? Ein nächtlicher Besuch im Gasthaus „Zur Festwiese“.
Von Linus Freymark
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