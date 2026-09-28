Wenn auf der Theresienwiese allmählich die Lichter ausgehen, füllen sich Clubs und Kneipen drum herum. Doch sammeln sich hier nur jene, die nach dem Besuch im Bierzelt den Absprung verpasst haben? Oder ist es doch lustig? Ein nächtlicher Besuch im Gasthaus „Zur Festwiese“.

Von Linus Freymark