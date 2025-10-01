Nach den Explosionen im Münchner Norden und der Bombendrohung gegen das Oktoberfest werden die Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamts alarmiert. Wie sie vorgehen und warum Spürhunde aus ganz Bayern angefordert wurden.

Beim Großeinsatz wegen der Explosionen in der Lerchenau hat die Münchner Polizei schnell Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) hinzugezogen. Gegen Viertel nach neun Uhr bestätigte sie in den sozialen Medien, dass in dem brennenden Gebäude Sprengfallen entdeckt worden seien. Bis die Spezialisten mit der Entschärfung beginnen konnten, vergingen jedoch mindestens zwei weitere Stunden – so lange hatte es offensichtlich gedauert, bis die Experten sich einen Überblick über die Lage verschafft hatten. Wenn man mit Bomben zu tun hat, geht Sorgfalt vor Schnelligkeit.