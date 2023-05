Was in München heute alles passiert ist - ein Überblick.

Bräurosl-Wirt Reichert darf auf der Wiesn bleiben, der umstrittene Daniele Ganser aber vielleicht nicht im Krone-Bau auftreten. Was sonst noch passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Was sich auf dem Oktoberfest ändert Bräurosl-Wirt Reichert darf auf der Wiesn bleiben. Doch es gibt Neues auf der Theresienwiese: Besucher können in einem Fahrgeschäft Koalas waschen - und das Oktoberfest dauert länger als sonst.

Eine Drag-Lesung für Kinder - zu bunt für München? In einer Stadtbibliothek sollen ein Dragking und eine Dragqueen aus Kinderbüchern vorlesen. Die CSU ist empört, Hubert Aiwanger ruft nach dem Jugendamt - und der Münchner SPD-Oberbürgermeister muss sich für ein Statement bei der queeren Community entschuldigen (SZ Plus)

Circus Krone will umstrittenen Ganser-Auftritt stoppen Daniele Ganser, Star der verschwörungsideologischen Szene, will im Münchner Krone-Bau auftreten, was massive Kritik ausgelöst hat. Die Familie Lacey-Krone distanziert sich von dem Schweizer und lässt eine Absage prüfen.

Grüne Brücke über die Isar Aus Untergiesing ins Dreimühlenviertel - das soll künftig direkter gehen. Ein Aktivist will die Braunauer Eisenbahnbrücke für Fußgänger und Radfahrer öffnen und ihnen einen Ausblick bescheren, den es so in der Stadt nirgendwo gibt.

Prozess um Fitnessvertrag: Kundin kommt ins Schwitzen

Zwei Fälle von Jugendgewalt: Erneut überfallen Jugendliche Gleichaltrige

Stadtwerke: Umbau des Großhesseloher Wehrs beginnt

