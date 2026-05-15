Zum Hauptinhalt springen

Streit um ZeltvergabeWie die Stadt das Oktoberfest in seiner bisherigen Form retten will

Lesezeit: 4 Min.

Fahrgeschäfte und Bier zeichnen das Oktoberfest aus.
Fahrgeschäfte und Bier zeichnen das Oktoberfest aus. Peter Kneffel/dpa

Gibt es die Pflicht, ein zugeteiltes Wiesn-Festzelt auch wirklich zu betreiben? An dieser Frage könnte sich die Zukunft des weltweit größten Volksfests entscheiden. Hintergründe zu dem juristischen Showdown.

Von Astrid Becker und René Hofmann

Wann ist eine Pflicht eine Pflicht? Diese Frage steht im Mittelpunkt der juristischen Auseinandersetzung, die Münchens bekanntestes Wahrzeichen und damit auch die Wahrnehmung der Stadt in aller Welt nachhaltig verändern könnte.

Zur SZ-Startseite

Streit um Oktoberfest-Monopol
:Der Mythos der Münchner Brauereien gerät ins Wanken

Seit Generationen beherrschen dieselben Biermarken das Bild vom Oktoberfest. Was das tatsächlich mit Tradition zu tun hat, wer am Monopol kratzt – und wer davon profitieren könnte.

SZ PlusVon Astrid Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite