Wann ist eine Pflicht eine Pflicht? Diese Frage steht im Mittelpunkt der juristischen Auseinandersetzung, die Münchens bekanntestes Wahrzeichen und damit auch die Wahrnehmung der Stadt in aller Welt nachhaltig verändern könnte.
Streit um ZeltvergabeWie die Stadt das Oktoberfest in seiner bisherigen Form retten will
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Gibt es die Pflicht, ein zugeteiltes Wiesn-Festzelt auch wirklich zu betreiben? An dieser Frage könnte sich die Zukunft des weltweit größten Volksfests entscheiden. Hintergründe zu dem juristischen Showdown.
Von Astrid Becker und René Hofmann
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