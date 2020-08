Von Franz Kotteder

Fast möchte man gar nicht wissen, wie er gefeiert worden wäre, wenn es kein Corona gäbe: Denn Richard Süßmeier ist wahrlich eine Wirtelegende, und an diesem Samstag wird er 90 Jahre alt. Er feiert daheim im Kreise der Familie, sagt er, "und ein paar Leute rufen sicher auch an". Das kann man sich denken, denn Süßmeier hat viel erlebt. Seine Eltern hatten das Wirtshaus Straubinger Hof unweit des Viktualienmarkts, das er nach dem frühen Tod seines Vaters weiterführte. Später übernahm er dann nacheinander die Gaststätte Großmarkthalle, den Spöckmeier und das Forsthaus Wörnbrunn. Schon mit 28 Jahren war er Wiesnwirt geworden. Er führte das Armbrustschützenzelt, das damals noch eine Holzbaracke war, und unter seiner Ägide wurde es bald zu einem großen Zelt mit guter Auslastung, denn Süßmeier wusste, wie man bekannt wird.

1970 wurde der nicht besonders groß gewachsene Süßmeier zum Sprecher der Wiesnwirte gewählt, und schon bald hatte er seinen Spitznamen "Wirte-Napoleon" weg. Den Titel nahm er gerne an, denn Richard Süßmeier hatte großen Spaß an der Verkleidung und betrat mal als Napoleon, als Puffmutter Ricarda oder auch als Kellnerin Anni die eine oder andere Bühne und war bald als Festredner wegen seiner launigen und witzig-ironischen Ansprachen sehr beliebt. Das ist bis heute so, auch wenn er viele Anfragen inzwischen ausschlägt. Mit beinahe 90 tut man sich halt nicht mehr so leicht.

Seine Spottlust und seine große Fähigkeit, die Leute zu unterhalten, haben ihn als Wirt sehr beliebt gemacht. Aber sie kosteten ihn auch viel - zum Beispiel die Konzession als Wiesnwirt. Das war 1984, da machte er sich über den forschen, frisch gewählten Kreisverwaltungsreferenten Peter Gauweiler fortgesetzt lustig. Der warf ihn dann vom Oktoberfest, um zu zeigen, was für ein harter Hund er war. Vor Gericht ließen sich zwar die meisten Vorwürfe nicht halten, aber die Wiesn war weg. "Der Preis war hoch. Sehr hoch", sagt Süßmeier heute. Im "Reden wir über München" erzählt er viele Geschichten aus seiner Kindheit im Dritten Reich, dem Leben als junger Wirt im Nachkriegsmünchen und seiner Zeit auf der Wiesn (SZ-Plus). Ob die je wieder so sein wird wie vor Corona? "Mit Sicherheit kann man nicht einfach den Schalter rumdrehen und es läuft wieder", sagt er dazu.

