Das Münchner Oktoberfest wirft immer stärker seine Schatten voraus. Kein Wunder, denn für alle Fest-Freunde gilt ab Montag: Fünfmal werden wir noch wach, heißa, dann ist Wiesn-Tag. Dort kann man ja nicht nur die Bierzelte besuchen, sondern sich auch mit den vielen Fahr- und Unterhaltungsgeschäften vergnügen. Bekanntermaßen besitzt das Münchner Stadtmuseum eine ansehnliche Sammlung zur Schaustellerei, die seit Jahrhunderten die Jahrmärkte und Volksfeste prägt. Und ebenso bekanntermaßen ist das Stadtmuseum derzeit wegen Sanierung geschlossen. Was also liegt näher, als mit einer Ausstellung zu dem Thema aufs Oktoberfest zu gehen, genauer auf die Oide Wiesn .

Im dortigen Museumszelt lädt das Stadtmuseum unter dem Titel Jedes Bild ein Treffer! Fotografie auf dem Jahrmarkt vom 20. September bis 5. Oktober zu einer neuen Ausstellung ein, die die Geschichte des Jahrmarkts, genauer der Jahrmarktfotografie beleuchtet. Die gab's auf der Wiesn schon 1841. Und nicht nur fahrende Fotografen mit mobilen Fotostudios kamen auf die Jahrmärkte. Bald gab's auch frühe Formen von Fotoautomaten, und in der Nachkriegszeit wurde das Fotostudio mit dem Schießgeschäft kombiniert, sodass die Festgäste mit einem Gewehr ihr eigenes Bild „schießen“ konnten. Aber egal wie, das Foto als Oktoberfestsouvenir war sehr beliebt.

Die Sonderausstellung des Stadtmuseums auf der Oidn Wiesn zeigt Objekte aus Schaustellerbuden, Apparate und Bilder. Außerdem gibt's einiges zum Mitmachen: Chris Doherty, ein seit den 1980er-Jahren aktiver Scherzfotograf, lässt die Festgäste in seiner ersten Bude, die bereits Teil der Sammlung Puppentheater/Schaustellerei des Münchner Stadtmuseums ist, Jahrmarktsfotografie live erleben. Und der zeitgenössische Künstler Romain Mader hat für die Ausstellung eine immersive Arbeit entwickelt, bei der Besucherinnen und Besucher eine fiktive Version des Oktoberfests betreten können. Da ist man dann nicht nur dabei, sondern mittendrin.

Mittendrin im Bild waren auch manche Besucherinnen und Besucher bei dem multimedialen Projekt Bella Figura, das Susanne Graue und Wolf Heider-Sawall für die diesjährige Glockenbach Biennale im Sommer entwickelt hatten. Dort konnten Menschen vor der Videokamera Stellung nehmen in einem intimen Dialog über das körperliche Sein und Anders-Sein.

Aus den damals gesammelten Stimmen und Sichtweisen entstand ein audiovisuelles Porträt über Körperidentität, Fremdwahrnehmung und Selbstbestimmung. Dieses wird nun im kleinen Mim – Raum für Kultur in der Hans-Sachs-Straße 15 im Glockenbachviertel vorgestellt. Die Eröffnung ist am kommenden Mittwoch, 17. September, um 18 Uhr.

In Nürnberg lockt ein neuer Kunst-Ort

Anderes Thema, andere Stadt: Nürnberg. Hier ist in einer ehemaligen Bäckerei im hippen Stadtviertel Gostenhof­ ein kleiner, unabhängiger und interessanter Kunstort entstanden, das Edel Extra. An diesem Dienstag, 16. September, eröffnet dort um 18 Uhr die Ausstellung Leperiben – Wir vergessen nicht über den Holocaust an den Roma.

Gezeigt werden Werke von Lidija Mirković, Alfred Ullrich und Nihad Nino Pušija, drei deutschen Roma-Künstlern, die Teil des ersten Roma-Pavillons 2007 in Venedig waren. Außerdem sind Arbeiten von zwei tschechischen Kollektiven und der Slowakin Monika Kováčová zu sehen. Die Ausstellung im Edel Extra will einer marginalisierten und auch in ihrem Opferdasein fast vergessenen Gruppe zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Bei der Finanzierung war unter anderem das Tschechische Zentrum München beteiligt (zu sehen bis 21. September).

Und zum Schluss noch mal etwas Heiteres: „Eine Strickmaschine gibt den Rhythmus vor, eine Nähmaschine singt, ein Spinnrad führt den Dialog mit elektronischen Sounds.“ So klingt die Ankündigung des Projekts von Dressed In Sound, das das Klangspektrum dieser Geräte auslotet. Es bewegt sich an der Schnittstelle von Textilkunst, Performance und experimenteller Musik und macht auf Initiative der Donumenta in Regensburg Station, und zwar am nächsten Montag, 22. September, im Degginger in der Wahlenstraße 17. Dabei zu hören und zu erleben sind Klaus Erika Dietl an Spinnrad, Electronics und Synthie, Karen Modrei an Strickmaschine und Electronics, Stephanie Müller, Gesang, Nähmaschine und Electronics sowie Stefan Wischnewski am Reißverschlussbass und anderen Kurzwaren.