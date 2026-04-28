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OktoberfestKeine Champagner-Duschen mehr auf der Wiesn

Lesezeit: 6 Min.

Neun Liter Champagner für mehr als 3000 Euro: Auf dem Oktoberfest wird nicht nur Bier ausgeschenkt.
Neun Liter Champagner für mehr als 3000 Euro: Auf dem Oktoberfest wird nicht nur Bier ausgeschenkt. Stephan Rumpf

Eine Klage gegen Zelt-Vergaben, Sorgen um die Sicherheit, Abschwung auf der Oidn Wiesn: Selten gab es ähnlich viel Aufregung bei den Vorbereitungen fürs Oktoberfest. Und nun soll auch noch die Dekadenz begrenzt werden.

Von Astrid Becker, Sebastian Krass und Jacqueline Lang

Das Münchner Oktoberfest findet in diesem Jahr vom 19. September bis zum 4. Oktober statt. Die Vorbereitungen laufen bereits. An diesem Dienstag tagte der für die Wiesn zuständige Wirtschaftsausschuss, in dem entscheidende Beschlüsse anstanden zum Ablauf des Festes und zur Vergabe der Zelte, Stände und Fahrgeschäfte.

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SZ PlusVon Katja Schnitzler

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