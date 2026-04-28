Das Münchner Oktoberfest findet in diesem Jahr vom 19. September bis zum 4. Oktober statt. Die Vorbereitungen laufen bereits. An diesem Dienstag tagte der für die Wiesn zuständige Wirtschaftsausschuss, in dem entscheidende Beschlüsse anstanden zum Ablauf des Festes und zur Vergabe der Zelte, Stände und Fahrgeschäfte.