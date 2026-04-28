Das Münchner Oktoberfest findet in diesem Jahr vom 19. September bis zum 4. Oktober statt. Die Vorbereitungen laufen bereits. An diesem Dienstag tagte der für die Wiesn zuständige Wirtschaftsausschuss, in dem entscheidende Beschlüsse anstanden zum Ablauf des Festes und zur Vergabe der Zelte, Stände und Fahrgeschäfte.
OktoberfestKeine Champagner-Duschen mehr auf der Wiesn
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Eine Klage gegen Zelt-Vergaben, Sorgen um die Sicherheit, Abschwung auf der Oidn Wiesn: Selten gab es ähnlich viel Aufregung bei den Vorbereitungen fürs Oktoberfest. Und nun soll auch noch die Dekadenz begrenzt werden.
Von Astrid Becker, Sebastian Krass und Jacqueline Lang
Kokain auf dem Oktoberfest:Und dann kommen sie mit weißen Nasen vom Wiesn-Klo
Kokain im Festzelt? Natürlich, sagt ein Drogenfahnder der Münchner Polizei. Wo am meisten geschnupft wird, wo der Stoff herkommt und wie sich die Ertappten herausreden wollen.
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