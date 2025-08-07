Mit zwei Promille Alkohol greift ein 42-Jähriger einer jungen Frau beim Oktoberfest unter den Rock – und klatscht dann mit einem Freund ab. „Ich bin kein schlechter Mann“, sagt er vor Gericht. Warum muss er nicht ins Gefängnis?

Von Susi Wimmer

„Mal wieder die Wiesn“, schnaubt Michael Adams. Bezüglich sexueller Übergriffe sei das für so manchen ein Mikrokosmos, in dem Mann sich alles erlauben könne. „Anschließend klatscht man sich noch ab und sagt: passt scho’“. So geschehen am 6. Oktober letztes Jahr. Da griff Dimitar S. im Armbrustschützenzelt einer jungen Frau unter den Rock und missbrauchte sie – vor allen Leuten. Anschließend feierte der 42-Jährige den Übergriff mit einem „High five“ an seinen Freund. Vor dem Amtsgericht München ist der Täter am Donnerstag wegen Vergewaltigung verurteilt worden – er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.