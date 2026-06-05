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OktoberfestSie ist das neue Münchner Kindl

Lesezeit: 4 Min.

„Ich glaube, ich wurde dafür geboren.“ Das neue Münchner Kindl Sina Christel Hochreiter.
„Ich glaube, ich wurde dafür geboren.“ Das neue Münchner Kindl Sina Christel Hochreiter. Johannes Simon

Die 27-jährige Wirtstochter Sina Hochreiter erfüllt alle Kriterien, die für die Rolle als Botschafterin der Stadt nötig sind. Ihre Eignung muss sie im Herbst beweisen – auf der Wiesn.

Von Jacqueline Lang

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Der Blick ist noch ein wenig unsicher, das Grinsen aber dafür umso breiter, als Sina Christel Hochreiter langsam von Brauereiross Schorsch in die Arme von Rosserer Marinus Zengerle gleitet. Der fängt das neue Münchner Kindl mit einer routinierten Bewegung auf, für ihn ist es immerhin schon die sechste Botschafterin der Stadt München, der er unter den Augen von unzähligen Schaulustigen vom Pferd helfen darf. 17 gab es vor Hochreiter seit 1938 insgesamt schon.

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