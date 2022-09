Von Isabel Bernstein

Ozapft is wieder! Mit drei Schlägen hat Oberbürgermeister Dieter Reiter heute Mittag im Schottenhamel-Zelt das Oktoberfest eröffnet. "Endlich", werden die einen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sagen; "furchtbar" die anderen es finden.

Die Wiesn hat ja traditionell ihre Anhänger und ihre Verächter, doch in diesem Jahr kommt noch eine dritte große Gruppe dazu: die der Unsicheren und Unentschiedenen. Gehen oder nicht gehen, diese Gretchenfrage - oder nennen wir's besser: Hamletfrage - stellen sich derzeit viele Menschen. Und nicht nur die: Auch sehen einige Firmen in der Stadt in nächster Zeit von größeren Präsenzveranstaltungen ab und lassen ihre Mitarbeiter lieber im Homeoffice arbeiten. Denn dass die Corona-Zahlen während und vor allem nach dem Oktoberfest wieder steigen werden, davon darf nach den jüngsten Erfahrungen mit anderen Volksfesten rund um München ausgegangen werden. Wie es sich mit dem Ansteckungsrisiko in den Zelten verhält, dieser Frage sind meine Kolleginnen und Kollegen vom Datenteam nachgegangen.

In unserer Redaktion laufen die Vorbereitungen für die diesjährige Wiesn-Berichterstattung vielleicht noch nicht ganz so lang wie der Aufbau der Zelte selbst, der im Juni begonnen hat, aber auch schon einige Wochen. Meine Kollegin Melanie Strobl hat beispielsweise in den vergangenen zwei Monaten kontinuierlich eine Bedienung, eine Wirtin und einen Schausteller und ihre Vorbereitungen begleitet. Die Protagonisten und wir hatten in den vergangenen Wochen eins gemeinsam: dass wir jederzeit damit rechnen mussten, dass die Wiesn abgesagt wird, dass all die bis dahin investierte Arbeit umsonst war.

Insofern freuen auch wir uns, dass es jetzt losgeht und dass wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den nächsten zweieinhalb Wochen mit Themen unterhalten dürfen, die es in der Form definitiv nicht gegeben hat in den vergangenen zwei Jahren. Ob Sie nun zu den Wiesn-Fans oder der dritten Gruppe der noch Unentschlossenen gehören: Alle Texte rund ums Oktoberfest finden Sie gebündelt auf dieser Seite. Und auch wenn Sie mit der Wiesn wenig bis nichts anfangen können, dürften Sie in nächster Zeit dort durchaus Texte finden, die Ihnen aus der Seele sprechen.

DAS OKTOBERFEST BEGINNT

Jede zeigt, was sie hat Zur Wiesn schicken die Parteien reichlich Prominenz, die Österreicher ihren Ex-Kanzler - und der SPD-Bundesvorsitzende scheitert am Flug. Doch wie erleben die entsandten Politiker den Wiesn-Anstich? Einblicke in die Ratsboxe.

Kurz-Trip aufs Oktoberfest Viel Regen auf dem Festgelände, Reiter schwächelt etwas beim Anzapfen - und dann taucht auch noch ein Ex-Kanzler auf. Zehn Eindrücke vom ersten Tag auf dem Oktoberfest.

Die Freiheit des Landes wird am Hendl-Stand verteidigt Nach zwei Jahren Pause bekommen die Menschen ihr Oktoberfest zurück. Eine gute Idee? Auf jeden Fall wird es der Wahnsinn. (SZ Plus)

Was Sie zum Oktoberfest wissen sollten Wie lange haben die Wiesn-Zelte geöffnet? Was muss ich beim Besuch beachten? Und was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick.

Wo welches Wiesn-Zelt steht - und was es bietet Die 18 großen Bierzelte auf dem Oktoberfest in Kurzporträts - und wer sich in welchem wohlfühlt: vom Hofbräu-Festzelt über die Fischer-Vroni bis zur Ochsenbraterei.

Welches Bier in welchen Wiesn-Zelten ausgeschenkt wird Sechs Münchner Brauereien beliefern die 38 großen und kleinen Zelte auf dem Oktoberfest. Welche von ihnen die meisten Fässer stellt und wo es das stärkste Bier gibt.

MEHR ZUR WIESN

LESERINNEN- UND LESERAUFRUF

