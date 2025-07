Weinzelt-Architekt Gerhard Zobler geht in Rente

Seit 2003 verantwortet Gerhard Zobler den Aufbau des Kuffler-Weinzelts auf dem Münchner Oktoberfest. Nun geht der Innenarchitekt in den Ruhestand. Über einen, der seit mehr als 20 Jahren zum Gelingen der Wiesn beiträgt, obwohl er das Volksfest gar nicht mag.

Von Sarah Maderer

Gerhard Zobler ist nie gerne auf die Wiesn gegangen. „Ich habe da eine Abneigung“, gesteht er an einem Freitagmittag im Juli, als er auf der Baustelle von Kufflers Weinzelt nach dem Rechten sieht. Weinfeste in seiner fränkischen Heimat besuche er gerne. „Aber sowas wie hier – ich hasse es.“ Dass ausgerechnet er einmal ein Oktoberfestzelt entwerfen und über zwei Jahrzehnte hinweg jeden Sommer aufbauen würde, habe er selbst nicht für möglich gehalten. Heuer tut er das zum letzten Mal, dann verabschiedet er sich in den Ruhestand.