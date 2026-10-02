Wie die Aktion Sichere Wiesn Frauen in Not hilft, was den Reiz der Autoscooter auf dem Oktoberfest ausmacht, warum niemand bei den mutmaßlichen Missbrauchsfällen in einer Münchner Kita eingegriffen hat und mehr.

OKTOBERFEST

Der unwiderstehliche Reiz des Autoscooters Das Prinzip ist simpel und 100 Jahre alt. Trotzdem lockt der Autoscooter noch immer: Väter mit Kindern und Liebespaare, Jungs in weiten Hosen und „coole Mädels“. Und dann ertönt die Hupe. Mööp!

Wie besteht man als Kellner-Neuling auf der Wiesn? Unser Autor erlebt wackelige Tage zwischen Bierkrügen, Brezenkörben und wuchtigen Hendlplatten. Und er erinnert sich an eine Kellnerschicht in seiner Heimat Syrien, die mit verbundenen Augen begann und bei der ihm kein Fehler unterlaufen durfte. (SZ Plus)

„Es ist nicht die Aufgabe von Frauen, sich zu schützen“ Die Aktion Sichere Wiesn hilft täglich Frauen, die auf dem Oktoberfest in Not geraten. Wie die Helferinnen arbeiten, wann jemand nach Hause gefahren wird und welche Fälle sie besonders bewegt haben. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich töte dich jetzt“ – die erschütternden Vorwürfe gegen eine Münchner Erzieherin Schläge, Demütigungen, Drohungen: Eine 58-Jährige steht vor Gericht, weil sie monatelang in einer Kita Kleinkinder misshandelt haben soll. Warum schritt niemand ein? (SZ Plus)

Verkauft München bald seine „skurrilen Immobilien“? Das Credo im Rathaus hieß lange: „Wir kaufen die Stadt zurück.“ Doch wegen der Haushaltsnot sind Verkäufe nicht mehr tabu. Der Kurswechsel würde Millionensummen einbringen, ist politisch aber heikel. (SZ Plus)

Abflug ins Ungewisse Last-Minute-Reisebüros sind auf Urlaub für Kurzentschlossene spezialisiert. Wer sind die Menschen, die sich so spontan auf den Weg machen? Fireshta Hashimi leitet seit 20 Jahren ein Reisebüro zwischen den Terminals 1 und 2 und hat dabei erstaunliche und rührende Geschichten erlebt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Odeonsplatz: Frau stirbt nach Sturz in U-Bahn-Gleise

München: Mann klettert auf Baum – und bleibt stundenlang in Astgabel stecken

Prozess: Opfer mit Würgemalen: 23-Jähriger soll bei Rapkonzert neun Goldketten geraubt haben

MÜNCHEN ERLESEN

Autorinnen aus Bayern rechnen mit Olymp ab : Me-Too-Anzeige gegen Poseidon? Amouröse Begegnungen mit Göttern gehen in den antiken Mythen für Frauen oft nicht gut aus. Drei Autorinnen des Romantasy-Genres stemmen sich jetzt gegen die alten Rollenbilder aus den Sagenwelten. SZ Plus Von Barbara Hordych ...

Neues aus der Münchner Gastro-Szene : Gemeinsam kochen, gemeinsam essen, gemeinsam Gutes tun Das Restaurant Malva und „Küche ohne Grenzen“ haben den politischen Oktober ausgerufen: Bei der ungewöhnlichen Gastro-Partnerschaft geht es um Genuss – und um den guten Zweck. Von Sarah Maderer ...

UNSER KULTURTIPP

Neuer Roman : Friedrich Ani und die Stationen eines verpassten Lebens Der Münchner Schriftsteller Friedrich Ani erzählt in seinem neuen Roman „Stationen vergessenen Glücks“ von einem Mann, der nie das Leben geführt hat, das er wollte – und dem Glück am Ende trotzdem auf die Schliche kommt. SZ Plus Kritik von Jasper Eckhof ...

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