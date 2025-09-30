Es fühlt sich an wie auf Klassenfahrt. Alle sollen sich an diesem Montagmorgen um 9 Uhr auf der Terrasse versammeln, natürlich kommen manche zu spät. Genau wie bei einer Schulklasse gibt es Gekicher und Getuschel. Nur: Die Terrasse gehört nicht zu einer Jugendherberge, sondern zu einem Fünf-Sterne-Hotel. Und es treffen sich hier keine Schülerinnen und Schüler, sondern Influencer . Insgesamt folgen ihnen rund 20 Millionen Menschen auf diversen Plattformen – eine solche Reichweite entspricht den Spitzenwerten einer „Wetten, dass..?“-Ausgabe in den 80er-Jahren.

Als Erstes steht an diesem Morgen Yoga auf dem Programm – alle sollen frisch und gesund in den Tag starten, so heißt es. Als das Yoga beendet ist, dürfen die beiden Gründer einer Sportbuddy-Vernetzungsapp sich noch kurz vorstellen. Die Influencer hören zu und klatschen brav. Sie sind hier, weil die Marketing-Agentur Memora sie eingeladen hat. Manche sind bei ihr unter Vertrag, andere kooperieren mit ihr oder sind einfach dabei, um Kontakte zu knüpfen. Es gebe keinerlei Verpflichtung für die Influencer, sagt Julian Bast, CEO von Memora: „Wir wollen hier keinen Arbeitsmodus.“ Die Leute sollten sich wohlfühlen und Spaß haben, „dann werden sie von sich aus posten“.

Also doch arbeiten? Oder nur feiern? Was wollen die Influencer eigentlich an diesem Tag auf der Wiesn?

Im Konferenzraum des Hotels steht ein Handy auf einem Stativ und filmt. Es ist auf Jessica Romero Sanchez gerichtet, alias „Hasi“, die sich von einer Stylistin die Haare zu Wellen drapieren lässt. Auf dem linken Unterarm hat die Twitch-Streamerin ein zweites Handy geschnallt, damit verfolgt sie den Chat. Seit 9 Uhr ist sie live und wird es bis zum späten Nachmittag bleiben – mehr als acht Stunden lang. Man nennt das „IRL“, also „in real life“, Menschen schauen Hasi bei ihrem Alltag zu. Und diesmal findet dieser eben auf dem Oktoberfest statt.

Ein tagesfüllender Livestream muss organisiert sein: Mit einem Handy filmt sich Streamerin „Hasi“, mit dem anderen behält sie den Chat im Auge. (Foto: Florian Peljak)

Station 1: das Festzelt Boandlkramerei auf der Oidn Wiesn. Oder wie der Streamer „ByTobi“ es später bei Twitch ausdrücken wird: „Mittelalteroktoberfest, wo nur Opas waren.“ In der Tat sieht man dort an diesem Montagmittag hauptsächlich grau- und weißhaarige Menschen. Die schauen neugierig, als die vielen jungen Leute mit ihren Smartphones und Selfiesticks an ihnen vorbeilaufen und auf Box 3 zusteuern. Erkannt wird keiner.

Streamerin und Tiktokerin „Darkredsakura“ filmt das Ambiente in der Boandlkramerei. (Foto: Florian Peljak)

Das Anstoßen wird natürlich gefilmt, genauso wie die Karte, das Essen, das ganze Bierzelt. „I’m Nikolai and this is my first beer“, sagt „Nikolaisavic“, der im echten Leben Nikolai Reuther heißt, und hebt seine Mass Richtung Kamera. Der 21-Jährige möchte seinen Content weiterentwickeln, mehr als Person im Vordergrund stehen – denn bisher ist Nikolaisavic vor allem für eine bestimmte Art von Videos bekannt, nämlich sogenannte Transitions. Das sind verschiedene Clips, die er so bearbeitet, dass sie nahtlos ineinander übergehen. Da werden etwa aus Salzkörnern kleine weiße Fische und aus dem Himmel wird das Meer. Auf der ganzen Welt kennt man die Transitions von Nikolaisavic. Erst kürzlich drehte er mit Lionel Messi eine Werbung für dessen Getränkemarke.

4,7 Millionen Follower hat Nikolaisavic bei Tiktok. Doch er sieht sein Geschäftsmodell in Gefahr: „Das Problem ist KI“, sagt er, „in zwei Jahren werden technisch anspruchsvolle Videos nicht mehr krass sein.“ Deshalb sein Plan: mehr persönliche Videos. Wie heute vom Oktoberfest.

„Nikolaisavic“ hat schon mit Tom Cruise, David Beckham, Erling Haaland und Lionel Messi Tiktoks produziert. (Foto: Florian Peljak)

Nach dem Essen geht’s weiter für die Influencer-Reisegruppe: Immer der weiß-blauen Piñata nach, die einer der Organisatoren in die Luft reckt. Es ist Louis Bausch. Er stammt nach eigener Aussage aus der ältesten Schaustellerfamilie der Wiesn. Dank seiner Kontakte bekommen die Influencer alles umsonst: Schokofrüchte, Heidi-Coaster, Olympialooping und Weißbierstadl. Eine Win-win-Situation so Bausch: „Die Influencer zeigen für uns die richtige Wiesn“, sagt er, „damit’s auf den Plattformen nicht nur Videos gibt von Party und Saufen.“

Zwar steht auch das heute noch auf dem Programm: Für den Abend hat die Gruppe eine Tischreservierung im Schützen-Festzelt. Doch zunächst soll noch ein Social-Media-Highlight gedreht werden: Die Influencer wagen sich aufs Teufelsrad – wenn man so will, könnte man sagen: 20 Millionen Follower Reichweite auf einem Haufen. Im Publikum wird getuschelt: Das sind ja alles Streamer! Vor allem die Zehn- bis 13-Jährigen verfallen in Aufregung. Dabei steht besonders einer im Fokus der Aufmerksamkeit: Kris Grippo, 22 Jahre alt, 9,2 Millionen Follower bei Tiktok.

Twitch-Streamerin „Minuself“ und Tiktoker Kris Grippo auf dem Teufelsrad. (Foto: Florian Peljak)

„Ich poste einfach alles aus meinem Leben“, sagt der zierliche junge Mann mit den dunklen Wuschelhaaren. Vor allem Fashion und Lifestyle. Deshalb wird er wohl etwas über sein Oktoberfest-Outfit posten. „Wiesn-Content funktioniert extrem gut“, sagt er. „Da will jeder ein Mal hin im Leben. Die Leute, die das nicht können, schauen sich das dann online an.“

Nur rund 5000 Euro muss die Agentur Memora für das Event ausgeben. Der Rest des Tages läuft über Sponsoring: Trachtenausstatter, Hotel, Wiesnwirte, Schausteller. Alle wollen, dass Hasi, Nikolai und Kris mit ihren Smartphones bei ihnen vorbeischauen. Damit dann Menschen im Chat Kommentare schreiben wie „Bei euch ist ja so geile Stimmung!“ oder „Ich will da jetzt auch sein!“. So wie bei den Streamern „ByTobi“ und „Cherryylein“, die abends live aus dem Schützen-Festzelt streamen.

Die Streamer „ByTobi“ und „Cherryylein“ gehen nachmittags auf der Wiesn live. (Foto: Florian Peljak)

Im Vordergrund sind die beiden Streamer zu sehen, im Hintergrund die Menschen, die auf den Bänken tanzen. ByTobi und Cherryylein tanzen nicht. Sie sind mittendrin – und trotzdem zur gleichen Zeit ganz woanders. Im Livestream. Im Chat. Beim Video drehen und Fotos machen. Am Handy eben. Glück wird mehr, wenn man es teilt, so besagt es ein Sprichwort. Doch gilt das auch für Influencer? Fraglich. Vielleicht sind ByTobi und Cherryylein aber heute auch einfach zu müde, um richtig zu feiern. Es war schließlich ein langer Tag.