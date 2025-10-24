Das Oktoberfest ist kaum vorbei, schon schnieft die ganze Stadt. Und das geht jetzt fröhlich so weiter. Szenen aus der Weltstadt mit Rotz.

Der letzte Rausch von der Wiesn ist längst ausgeschlafen, das Bankkonto hoffentlich bald wieder gedeckt. Auf der Theresienwiese werden schon die Zelte für das Winter-Tollwood aufgebaut und am Marienplatz wird in knapp zwei Wochen der Christbaum aufgestellt. Das Oktoberfest 2025 wäre drei Wochen nach seinem Ende nur noch eine schummerige Erinnerung, wenn man nicht bei jeder Gelegenheit aufs Unappetitlichste daran erinnert würde. Denn wie jedes Jahr sind die Übergänge von Bier- zur Glühweinseligkeit fließend.