Plötzlich dreht sich nichts mehr auf dem größten Volksfest der Welt. Die Wiesn wird nach einer Bombendrohung gesperrt – mutmaßlich wegen eines Mannes, der im Münchner Norden Sprengfallen angebracht hat. Wie Besucher und Wirte damit umgehen.

Mittwochmorgen, zehn Uhr. Am Eingang des Festgeländes zeigt sich ein vertrautes Bild: Menschen in Dirndln und Lederhosen warten auf den Einlass. Dass sie vorerst vergebens dort stehen, wissen viele zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So auch ein Mann. Ob er von der Sprengstoffdrohung noch nichts mitbekommen habe? „Ist das ein Scherz?“, fragt er. Eine Familie aus den USA daneben will wissen, was los sei. Ein Mann von der Stadt habe ihnen etwas von einer Drohung gesagt, aber sie hätten nicht gewusst, wer er genau ist. Deshalb seien sie erst einmal stehen geblieben.