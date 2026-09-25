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SZ-Kolumne Typisch deutschEin Rausch, der den Durst stillt

Lesezeit: 2 Min.

Die Krüge hoch: Auf der Münchner Wiesn gehört der gefüllte Masskrug dazu wie die Tracht.
Die Krüge hoch: Auf der Münchner Wiesn gehört der gefüllte Masskrug dazu wie die Tracht.
Foto: Matthias Schrader/AP Photo

Blätter vom Kathstrauch sind auf dem Oktoberfest verboten, acht Liter Starkbier zu trinken ist erlaubt. Warum beide Substanzen eine ähnliche Funktion haben – in München wie in Jemen.

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Ich ging hinein und zückte die Kamera. Die ersten Momente meines Oktoberfest-Debüts nahm ich durch eine Linse wahr. Schon beim Betreten der Theresienwiese war ich überwältigt von den Menschenmassen, den herum wirbelnden Fahrkabinen, den riesigen Bierkrügen und gigantischen Figuren wie dem Löwen, der Besucher begrüßte – oder eben anbrüllte. Überall wurde gelacht, gefeiert und fotografiert. Die Tracht kann einen tarnen oder entlarven. Womöglich ist die beste Tarnung an diesem Ort: der Rausch.

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