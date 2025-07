Am 20. September beginnt das diesjährige Oktoberfest . Die Aufbauarbeiten für das größte Volksfest der Welt haben Ende Juni begonnen. Wer wissen will, wie diese genau vonstattengehen, dem bietet das Tourismusbüro der Stadt München die Gelegenheit, sich bei Führungen ein Bild davon zu machen.

Die Teilnehmer können dabei auch in Bereiche, die während des Aufbaus sonst gesperrt sind. Die Guides wurden von der Festleitung geschult, jede Tour dauert rund 90 Minuten. Zu erfahren ist unter anderem, welche Fahrgeschäfte bereits stehen, wie das Bier in die Zelte gelangt und ab wann der Löwe am Löwenbräu-Festzelt wieder brüllt.

Die Führungen finden freitags um 15 und 17 Uhr sowie samstags und sonntags um 9.30 und 11.30 Uhr statt. Zusätzlich werden von 16. August bis 6. September samstags weitere Termine um 16.30 und 18.30 Uhr angeboten. Die erste Führung startet am 25. Juli, die letzte findet am 7. September statt.

Festes Schuhwerk ist erforderlich, Helme und Sicherheitswesten werden gestellt. Möglich ist die Teilnahme ab sechs Jahren, Buchungen sind in der Touristinformation im Rathaus möglich oder online unter einfach-muenchen.de/oktoberfest-baustelle.