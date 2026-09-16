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Rechtsextremer AnschlagOB Krause will beim Wiesn-Einzug der Opfer des Oktoberfestattentats gedenken

Neben dem Eingang zur Wiesn erinnert ein Denkmal an die Opfer des rechtsextremen Bombenanschlags von 1980.
Neben dem Eingang zur Wiesn erinnert ein Denkmal an die Opfer des rechtsextremen Bombenanschlags von 1980.
Foto: Tobias Hase/dpa

Bevor der neue Münchner Oberbürgermeister auf der Wiesn das erste Fass anzapft, möchte er am Denkmal, das am Eingang an den Bombenanschlag von 1980 erinnert, kurz innehalten. Eine Neuerung.

Von Heiner Effern

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Der im März neu gewählte Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) will auf seinem ersten Oktoberfest ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Dafür wird er beim Einzug der Brauereien und Festwirte am Samstag am Eingang der Theresienwiese seine Kutsche anhalten lassen und zusammen mit den Bürgermeisterinnen Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD)  vor dem Denkmal der Opfer des Anschlags vom 26. September 1980 kurz innehalten. Damals hatte ein Attentäter zwölf Menschen getötet und 200 weitere verletzt. Auch der Täter selbst starb bei dem Anschlag.

„Das Oktoberfest zu feiern und den rechtsextremen Bombenanschlag von 1980 dabei nicht zu vergessen, das gehört für die Stadt München zusammen“, erklärte Krause in einer Mitteilung. Er werde auch an die Opfer denken, wenn er die Wiesn nach dem Anzapfen um zwölf Uhr eröffne. Das offizielle Gedenken an die Opfer findet am zweiten Oktoberfest-Samstag um acht Uhr am Denkmal statt.

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13 Menschen sterben, als im September 1980 eine Bombe am Eingang des Oktoberfests explodiert. Die rechte Tat wurde verharmlost, Beweise weggeschmissen, Aussagen ignoriert. Nun erinnern sich Opfer, Ermittler und Zeugen noch einmal an die Nacht, die ihr Leben veränderte.

SZ PlusText: Annette Ramelsberger, Portraits: Stephan Rumpf

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