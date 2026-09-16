Der im März neu gewählte Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) will auf seinem ersten Oktoberfest ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Dafür wird er beim Einzug der Brauereien und Festwirte am Samstag am Eingang der Theresienwiese seine Kutsche anhalten lassen und zusammen mit den Bürgermeisterinnen Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) vor dem Denkmal der Opfer des Anschlags vom 26. September 1980 kurz innehalten. Damals hatte ein Attentäter zwölf Menschen getötet und 200 weitere verletzt. Auch der Täter selbst starb bei dem Anschlag.