Der im März neu gewählte Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) will auf seinem ersten Oktoberfest ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Dafür wird er beim Einzug der Brauereien und Festwirte am Samstag am Eingang der Theresienwiese seine Kutsche anhalten lassen und zusammen mit den Bürgermeisterinnen Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) vor dem Denkmal der Opfer des Anschlags vom 26. September 1980 kurz innehalten. Damals hatte ein Attentäter zwölf Menschen getötet und 200 weitere verletzt. Auch der Täter selbst starb bei dem Anschlag.
„Das Oktoberfest zu feiern und den rechtsextremen Bombenanschlag von 1980 dabei nicht zu vergessen, das gehört für die Stadt München zusammen“, erklärte Krause in einer Mitteilung. Er werde auch an die Opfer denken, wenn er die Wiesn nach dem Anzapfen um zwölf Uhr eröffne. Das offizielle Gedenken an die Opfer findet am zweiten Oktoberfest-Samstag um acht Uhr am Denkmal statt.