Im Fußball hielt einst „die Wade der Nation“ alias Michael Ballack das Land in Atem. In München richten sich am Samstag alle Augen auf „die Schulter der Stadt“ alias Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Die Frage, wie sich die Schulter beim Anstich schlagen wird beziehungsweise mit vielen Schlägen der OB und sein Anzapf-Arm den Hahn ins Bierfass einbringen werden, beschäftigt die Münchnerinnen und Münchner, zumindest die Wiesn-affinen unter ihnen.
Anzapfen auf dem OktoberfestWie sich der Amtsinhaber und sein Herausforderer geschlagen haben
Lesezeit: 3 Min.
Für den Münchner Oberbürgermeister ist die traditionelle Wiesn-Eröffnung eine seiner wichtigsten Amtshandlungen. OB Dieter Reiter tritt mit Handicap an, aber kann sein Herausforderer diese Einschränkung für sich nutzen? Der Anzapf-Vergleich.
Von Heiner Effern, Anna Hoben, Toke Reimer und Lisa Sonnabend
