In den Promi-Zelten winken sie mit 500-Euro-Scheinen, dann knien sie auf dem versifften Klo, um eine Line zu ziehen. Und die Fahnder? Lauschen, schlagen zu – und blicken oft in menschliche Abgründe.

Es gibt eine Wiese auf der Wiesn, bei Einheimischen weniger appetitlich „Kotzhügel“ genannt, und wer einmal an der Grünfläche neben der Bavaria vorbeiflaniert ist, der weiß, warum: Bierleichen in Lederhosen und betrunkene Frauen mit hochgerutschten Dirndln dämmern im Rausch dahin – während andere dort auf den nächsten Kick aus sind. Und der heißt Kokain.