Es gibt eine Wiese auf der Wiesn, bei Einheimischen weniger appetitlich „Kotzhügel“ genannt, und wer einmal an der Grünfläche neben der Bavaria vorbeiflaniert ist, der weiß, warum: Bierleichen in Lederhosen und betrunkene Frauen mit hochgerutschten Dirndln dämmern im Rausch dahin – während andere dort auf den nächsten Kick aus sind. Und der heißt Kokain.
OktoberfestAuf der Wiesn ist das Koks billiger als eine Mass Bier
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In den Promi-Zelten winken sie mit 500-Euro-Scheinen, dann knien sie auf dem versifften Klo, um eine Line zu ziehen. Und die Fahnder? Lauschen, schlagen zu – und blicken oft in menschliche Abgründe.
Von Susi Wimmer
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