Unser Autor erlebt wackelige Tage zwischen Bierkrügen, Brezenkörben und wuchtigen Hendlplatten. Und er erinnert sich an eine Kellnerschicht in seiner Heimat Syrien, die mit verbundenen Augen begann und bei der ihm kein Fehler unterlaufen durfte.

Ich habe ihnen oft zugesehen. Die meisten sind nicht besonders groß oder kräftig in ihrer Erscheinung. Und trotzdem tragen sie riesige Tabletts, Tellerberge, vollgepackte Holzplatten und ein Dutzend gefüllte Bierkrüge durch ein überfülltes Zelt – stundenlang, ohne Pause, während um sie herum Tausende Menschen feiern. Und meistens lächeln sie dabei auch noch.