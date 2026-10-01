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OktoberfestWie besteht man als Kellner-Neuling auf der Wiesn?

Lesezeit: 4 Min.

Eine Breze als Grundlage: An diesem Tisch ist unser Autor im Verkaufsgespräch erfolgreich.
Eine Breze als Grundlage: An diesem Tisch ist unser Autor im Verkaufsgespräch erfolgreich.
Florian Peljak

Unser Autor erlebt wackelige Tage zwischen Bierkrügen, Brezenkörben und wuchtigen Hendlplatten. Und er erinnert sich an eine Kellnerschicht in seiner Heimat Syrien, die mit verbundenen Augen begann und bei der ihm kein Fehler unterlaufen durfte.

Von Mohamad Alkhalaf, München

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Ich habe ihnen oft zugesehen. Die meisten sind nicht besonders groß oder kräftig in ihrer Erscheinung. Und trotzdem tragen sie riesige Tabletts, Tellerberge, vollgepackte Holzplatten und ein Dutzend gefüllte Bierkrüge durch ein überfülltes Zelt – stundenlang, ohne Pause, während um sie herum Tausende Menschen feiern. Und meistens lächeln sie dabei auch noch.

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SZ-Kolumne: "Typisch deutsch"
:Tausendundeine Tracht

Warum sieht man auf dem Oktoberfest so selten exotische Gewänder? Unser Autor hat beim Wiesn-Besuch die traditionelle syrische Kluft angezogen - und wurde nicht nur bewundert.

SZ PlusKolumne von Mohamad Alkhalaf

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