Wiesnbesucher könnten in vielen Zelten und Buden mit Karte zahlen, trotzdem schleppen sie lieber pfundweise Münzen und Scheine mit sich herum. Doch Vorsicht, ein prall gefülltes Portemonnaie kann Verspannungen auslösen.

Ein dicker Geldbeutel kann chronische Schmerzen auslösen. Das ist nicht erfunden, sondern bare Münze. Wer sich zu häufig auf seine prall gefüllte Börse in der Gesäßtasche setzt, der riskiert einen furchtbar verspannten Piriformis-Muskel und, noch fataler, einen zwickenden Ischias. Orthopäden sprechen vom „Fat-Wallet-Syndrom“ und raten: Tragen Sie Ihr Portemonnaie in der Jacken- oder Handtasche. Oder zahlen Sie mit Karte.