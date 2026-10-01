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Bezahlen auf dem OktoberfestWarum Bargeld die Wiesn regiert

Lesezeit: 1 Min.

München hat definitiv ein Herz für Bares.
München hat definitiv ein Herz für Bares.
Robert Haas

Wiesnbesucher könnten in vielen Zelten und Buden mit Karte zahlen, trotzdem schleppen sie lieber pfundweise Münzen und Scheine mit sich herum. Doch Vorsicht, ein prall gefülltes Portemonnaie kann Verspannungen auslösen.

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

SZ bei Google bevorzugen

Ein dicker Geldbeutel kann chronische Schmerzen auslösen. Das ist nicht erfunden, sondern bare Münze. Wer sich zu häufig auf seine prall gefüllte Börse in der Gesäßtasche setzt, der riskiert einen furchtbar verspannten Piriformis-Muskel und, noch fataler, einen zwickenden Ischias. Orthopäden sprechen vom „Fat-Wallet-Syndrom“ und raten: Tragen Sie Ihr Portemonnaie in der Jacken- oder Handtasche. Oder zahlen Sie mit Karte.

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Oktoberfest
:Auf der Wiesn ist das Koks billiger als eine Mass Bier

In den Promi-Zelten winken sie mit 500-Euro-Scheinen, dann knien sie auf dem versifften Klo, um eine Line zu ziehen. Und die Fahnder? Lauschen, schlagen zu –  und blicken oft in menschliche Abgründe.

SZ PlusVon Susi Wimmer

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