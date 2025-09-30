Tausende Wiesnbesucher werden am Samstag etwa eine Stunde lang eingekeilt. Doch die erste Durchsage ertönt erst, als bereits „das Schlimmste überstanden“ ist. Eine Chronologie der Ereignisse.

Von einem „Sommergewitter“ hatte Wiesn-Chef und Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) am Sonntag gesprochen, als er die Ereignisse vom Vortag beschreiben wollte: Kurz vor 18 Uhr war – ein Novum – das gesamte Oktoberfest geschlossen und die Besucher außerhalb der Zelte zum Gehen aufgefordert worden. Die Maßnahmen hätten schnell die erhoffte Wirkung gezeigt, sagten die Verantwortlichen.