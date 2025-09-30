Von einem „Sommergewitter“ hatte Wiesn-Chef und Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) am Sonntag gesprochen, als er die Ereignisse vom Vortag beschreiben wollte: Kurz vor 18 Uhr war – ein Novum – das gesamte Oktoberfest geschlossen und die Besucher außerhalb der Zelte zum Gehen aufgefordert worden. Die Maßnahmen hätten schnell die erhoffte Wirkung gezeigt, sagten die Verantwortlichen.
Chronologie der SperrungSo kam es zur „Pfropfenbildung“ auf dem Oktoberfest
Lesezeit: 3 Min.
Tausende Wiesnbesucher werden am Samstag etwa eine Stunde lang eingekeilt. Doch die erste Durchsage ertönt erst, als bereits „das Schlimmste überstanden“ ist. Eine Chronologie der Ereignisse.
Von Martin Bernstein
Massenandrang auf dem Oktoberfest:Die Gefahr einer Überfüllung ist schon lange bekannt
Vor zehn Jahren warnte die Sicherheitsbehörde der Stadt vor diesem „kritischen Punkt“. Danach wurde das Sicherheitskonzept mehrfach angepasst. Dennoch wurden Polizei und Stadt am Samstag offenbar überrascht.
