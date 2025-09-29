Zum Hauptinhalt springen

MeinungKonsequenzen aus der Wiesn-Sperrung:Nach dem gefährlichen Chaos auf dem Oktoberfest darf es kein Weiter-so geben

Kommentar von René Hofmann

Gut 300 000 Menschen drängten sich am Samstagnachmittag gleichzeitig auf dem Oktoberfest.
Gut 300 000 Menschen drängten sich am Samstagnachmittag gleichzeitig auf dem Oktoberfest. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Seit Jahren fürchtet die Stadt Angriffe von außen auf das größte Volksfest der Welt. Nun zeigt sich, die Bedrohung kann auch aus seinem Innersten kommen. Was, wenn dort eine Massenpanik ausbricht?

München hat am Wochenende Glück gehabt. Die zeitweise Sperrung des Oktoberfestgeländes wegen des überbordenden Andrangs war alles andere als eine Kleinigkeit. Es bestand eine konkrete Gefahr, unter ungünstigeren Umständen hätte eine fatale Falle entstehen können.

