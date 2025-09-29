München hat am Wochenende Glück gehabt. Die zeitweise Sperrung des Oktoberfestgeländes wegen des überbordenden Andrangs war alles andere als eine Kleinigkeit. Es bestand eine konkrete Gefahr, unter ungünstigeren Umständen hätte eine fatale Falle entstehen können.
MeinungKonsequenzen aus der Wiesn-Sperrung:Nach dem gefährlichen Chaos auf dem Oktoberfest darf es kein Weiter-so geben
Kommentar von René Hofmann
Lesezeit: 2 Min.
Seit Jahren fürchtet die Stadt Angriffe von außen auf das größte Volksfest der Welt. Nun zeigt sich, die Bedrohung kann auch aus seinem Innersten kommen. Was, wenn dort eine Massenpanik ausbricht?
Kokain auf dem Oktoberfest:Und dann kommen sie mit weißen Nasen vom Wiesn-Klo
Kokain im Festzelt? Natürlich, sagt ein Drogenfahnder der Münchner Polizei. Wo am meisten geschnupft wird, wo der Stoff herkommt und wie sich die Ertappten herausreden wollen.
