Vor zehn Jahren warnte die Sicherheitsbehörde der Stadt vor diesem „kritischen Punkt“. Danach wurde das Sicherheitskonzept mehrfach angepasst. Dennoch wurden Polizei und Stadt am Samstag offenbar überrascht.

Am Montag waren sie bei der Münchner Polizei noch mit der Aufarbeitung der Oktoberfest-Überfüllung vom Samstagnachmittag beschäftigt. Zum zeitlichen Ablauf konnte Polizeisprecher Thomas Schelshorn bei einer Medienrunde jedenfalls wenig sagen, nur dass die Situation „sehr schnell brenzlig geworden“ sei, das Sicherheitskonzept aber „im Ergebnis funktioniert“ habe. Ihm sei zumindest nicht bekannt, dass es wegen der Überfüllung verletzte Personen gegeben habe.