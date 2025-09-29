Zum Hauptinhalt springen

OktoberfestUber-Fahrer belästigt 19-jährige Wiesnbesucherin sexuell

Die Frau war Samstagnacht auf der Theresienhöhe in den Uber-Wagen eingestiegen.
Die Frau war Samstagnacht auf der Theresienhöhe in den Uber-Wagen eingestiegen. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Weil die Frau geistesgegenwärtig handelt, wird der Mann rasch überführt – und wegen eines weiteren Verstoßes angezeigt.

Eine 19 Jahre alte Münchnerin ist auf dem Nachhauseweg vom Oktoberfest sexuell belästigt worden. Die junge Frau war am Samstag gegen 0.35 Uhr auf der Theresienhöhe in den Wagen eines Uber-Fahrers eingestiegen. Dieser berührte die 19-Jährige unterwegs am Oberschenkel und im Gesicht.

Beim Aussteigen an ihrer Wohnanschrift machte die Frau Fotos vom Pkw, woraufhin der Tatverdächtige schnell identifiziert wurde, als sie bei der Polizei Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattete. Der 41 Jahre alte Münchner wurde außerdem wegen eines Verstoßes nach dem Personenbeförderungsgesetz angezeigt, weil er der Frau angeboten hatte, sie günstiger zu befördern, wenn sie bar zahle und nicht über die App des Fahrdienstleisters.

