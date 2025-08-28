Die Vorbereitungen zur Wiesn sind in der heißen Phase angekommen. Noch ist die Theresienwiese eine riesige Baustelle, überall wird geschraubt und gebohrt, bis zum Anstich am 20. September sind es nur noch gut drei Wochen. Und wie jedes Jahr wird wieder bis zur letzten Minute gearbeitet werden. Das Bier ist zumindest schon mal geflossen, wenn auch bislang nicht aus Masskrügen. Halbe tun’s zur Not auch, selbst wenn der offizielle Sammlerkrug, der am Donnerstag im Armbrustschützenzelt vorgestellt wurde, selbstverständlich ein Masskrug ist.

Die alljährliche Präsentation des städtischen Krugs gehört zum Warmlaufen genauso dazu wie die des Krugs der Wiesnwirte ein paar Wochen vorher oder die Kerzenweihe in der Paulskirche, bei der die Wirte für eine friedliche Wiesn beten. Das offizielle Plakatmotiv, das auch den Krug ziert, haben dieses Jahr die Designerinnen Amiera Harithas und Dinah-Charles Francis gestaltet. Es zeigt eine Bedienung, die ein Tablett mit verschiedenen Insignien in die Höhe hält, die laut offizieller Lesart „symbolisch das Lebensgefühl des größten Volksfestes der Welt“ darstellen – darunter die Frauenkirche, die obligatorische Brezn, eine Tuba und natürlich ein Masskrug.

Der neue Wiesnkrug der Stadt zeigt das Motiv der Designerinnen Amiera Harithas und Dinah-Charles Francis. (Foto: Stephan Rumpf)

Laut Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Christian Scharpf ist das Motiv auch eine Hommage an alle, die auf dem Oktoberfest die meiste Arbeit leisten, auch hinter den Kulissen. Auch den Deckel des Zinnkrugs ziert eine Frau: die 1990 verstorbene Schaustellerin Käthe Müller, die als „Steilwand-Kitty“ berühmt wurde und sich als Steilwandfahrerin jahrzehntelang in einer Männerdomäne behauptet hat.

Als Männerdomäne gilt bis heute auch das Gstanzl-Singen. Doch zu den Besten in diesem Fach zählt in Bayern ebenfalls eine Frau: Renate Maier aus Pfarrkirchen in Niederbayern, die man auch aus dem Volkssängerzelt Schützenlisl auf der Oidn Wiesn kennt. Die hat das Wirtschaftsreferat dieses Jahr für die Krugrede gewinnen können. Nach ein paar einleitenden Sätzen ging sie mit ihrem Mikro durch die Reihen der etwa 140 geladenen Gäste und suchte sich gezielt Leute zum Aussingen. Die Verse fallen Renate Maier dabei oft spontan ein, dafür ist sie bekannt, selbst Rapper haben vor ihr Respekt, wie die Süddeutsche Zeitung einmal berichtete.

Vor ihr ist niemand sicher: Gstanzl-Sängerin Renate Maier nimmt sich das Publikum bei der Präsentation des städtischen Wiesnkrugs vor. (Foto: Stephan Rumpf)

Und wie es ihre Art ist, verschonte sie dabei weder Wiesnwirte noch Politiker, die Presse oder andere Besucher, die sich den Termin wegen des Freibiers und des kostenlosen Essens nicht entgehen lassen wollten. „Ich find’s toll, dass eine Frau das gemacht hat“, lobte Scharpf nach dem Auftritt. Für ihn ist es die erste Wiesn als deren Chef. Die Frage, ob er deswegen aufgeregt sei, verneint er zwar, „aber ich habe Respekt vor der Aufgabe“. Das Oktoberfest ist für den Wirtschaftsreferenten eines der wichtigsten Aushängeschilder Münchens. „Wenn sie eine Umfrage machen, was verbinden Sie mit München, da kommt auf Platz eins das Oktoberfest.“

Wer die Wiesn ebenfalls gut findet, kann sich schon vorher mit Devotionalien eindecken. Am 1. September eröffnet in der Tourist-Information am Marienplatz der „Oktoberfest City Shop“, dort gibt es neben dem Sammlerkrug allerhand andere mehr oder minder nützliche Dinge: Unter anderem Kühlschrankmagneten, Badeenten und, als Abwechslung zum ewigen Hendl, sogar ein Wiesn-Popcorn, pikant im „Smoky Style“ oder süß nach „Apfelstrudel-Art“.