Verliebt habe er sich sofort, sagt der Mann im rot-weiß-karierten Trachtenhemd. Er zeigt auf die linke hintere Ecke des Bierzelts, da saßen sie. Sie war mit ihrem Bruder da, sie fand ihn auch gut, sagt er, das habe er gleich gemerkt. Sie flirteten, am nächsten Tag küssten sie sich. 20 Jahre ist das her. Die Beziehung hielt zwei Jahre, und dann? Ach das Leben, er war noch nicht so weit, so erzählt der Mann Mitte 40 am späten Abend in dem vollen Bierzelt. Er hofft, dass ihre Liebesgeschichte noch nicht zu Ende ist. Und während er das erzählt, droht neben ihm eine Beziehung zu zerbrechen.