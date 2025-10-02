Verliebt habe er sich sofort, sagt der Mann im rot-weiß-karierten Trachtenhemd. Er zeigt auf die linke hintere Ecke des Bierzelts, da saßen sie. Sie war mit ihrem Bruder da, sie fand ihn auch gut, sagt er, das habe er gleich gemerkt. Sie flirteten, am nächsten Tag küssten sie sich. 20 Jahre ist das her. Die Beziehung hielt zwei Jahre, und dann? Ach das Leben, er war noch nicht so weit, so erzählt der Mann Mitte 40 am späten Abend in dem vollen Bierzelt. Er hofft, dass ihre Liebesgeschichte noch nicht zu Ende ist. Und während er das erzählt, droht neben ihm eine Beziehung zu zerbrechen.
Zeltschluss auf dem OktoberfestJe später es wird auf der Wiesn, desto größer die Dramen
Lesezeit: 5 Min.
Wenn der Abend vergeht und das Bier fließt, dann schäumen auch die Gefühle über. Ein Streifzug durch die Zelte – zu den Menschen, die knutschen, tatschen und sich abservieren.
Kokain auf dem Oktoberfest:Und dann kommen sie mit weißen Nasen vom Wiesn-Klo
Kokain im Festzelt? Natürlich, sagt ein Drogenfahnder der Münchner Polizei. Wo am meisten geschnupft wird, wo der Stoff herkommt und wie sich die Ertappten herausreden wollen.
Lesen Sie mehr zum Thema