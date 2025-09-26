Hier auf der Bühne in der Boandlkramerei ist er kurz mal nur der Christian, Zweiter von links, zwischen den anderen Klarinetten. Es geht los mit einem böhmischen Marsch, wie er ihn gerne mag. Doch so ganz ohne offizielle Vorstellung mag Kapellmeister Markus Olbrich von der Harmonie Neubiberg ihn nach dem ersten gemeinsamen Stück nicht davonkommen lassen. Es passiert schließlich nicht jeder Blaskapelle auf der Wiesn, dass sich der Referent für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München und damit der neue Chef des größten Volksfests der Welt dazusetzt und böhmische Märsche mitspielt.
OktoberfestSo schlägt sich der neue Wiesn-Chef
Lesezeit: 5 Min.
Christian Scharpf war Oberbürgermeister von Ingolstadt und wird auch in München als künftiger OB-Kandidat gehandelt. Um es so weit bringen zu können, muss der SPD-Mann sich jetzt aber erst einmal auf dem größten Volksfest der Welt beweisen. Dabei helfen soll ihm seine Klarinette.
Von Heiner Effern, Anna Hoben und Andreas Schubert
Oktoberfest in München:Ein Fest, das einen verschlingt, wenn man nicht aufpasst
Münchner wie Zugereiste schlagen hier über die Stränge, kulinarisch, kampfeslustig, erotisch. Sportstars, Literaten und selbst Verbrecher zieht die Wiesn in ihren Bann. Über einen Ort der Sehnsucht – und des Grauens.
