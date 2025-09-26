Oktoberfest So schlägt sich der neue Wiesn-Chef 26. September 2025, 16:22 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Wirtschaftsreferenten stehen in München unter besonderer Beobachtung, weil sie auch dem Oktoberfest vorstehen: Dieter Reiter (links) weiß das. Der 67-Jährige nutzte den Job als Sprungbrett ins Amt des Oberbürgermeisters. Christian Scharpf (rechts), 54 und wie Reiter SPD-Mitglied, trauen viele einen ähnlichen Aufstieg zu. (Foto: Stefan M. Prager/Imago)

Christian Scharpf war Oberbürgermeister von Ingolstadt und wird auch in München als künftiger OB-Kandidat gehandelt. Um es so weit bringen zu können, muss der SPD-Mann sich jetzt aber erst einmal auf dem größten Volksfest der Welt beweisen. Dabei helfen soll ihm seine Klarinette.

Von Heiner Effern, Anna Hoben und Andreas Schubert

