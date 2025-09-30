Weil es zu voll ist, erleben Menschen auf der Wiesn Todesangst. Und die Verantwortlichen? Beschwichtigen erst und verfallen dann in Schweigen. Das ist beschämend.

München blamiert sich gerade als Gastgeberstadt und beschädigt dazu den Ruf als Veranstalterin von Großereignissen. Denn der Umgang mit der drohenden Massenpanik am vergangenen Samstag auf dem Oktoberfest wirkt bisher nicht nur höchst unprofessionell, sondern auch beschämend unempathisch. Dabei spielt nicht einmal eine Rolle, ob die Gefahrensituation in der Gasse zwischen den Festzelten auf eine Verkettung unglücklicher Umstände oder auf Probleme mit dem Sicherheitskonzept zurückzuführen ist.