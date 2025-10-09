Handydaten zeigen genau, wie viele Menschen in diesem Jahr wann auf dem Oktoberfest feierten – und ob es in der Vergangenheit weniger waren. Die Auswertung in Zahlen und Grafiken offenbart gleich zwei Überraschungen.

Da hatte man gerade gedacht, jetzt laufe es wieder normal auf dem Oktoberfest. Am mittleren Samstag war es wegen Überfüllung kurzzeitig geschlossen worden, am Mittwoch darauf wegen einer Bombendrohung stundenlang. Und dann mussten die Tore am Tag der Deutschen Einheit schon wieder eine Stunde lang dichtgemacht werden. Schon wieder wegen Überfüllung. Das ist doch nicht normal, oder?