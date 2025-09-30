Vor 100 Jahren waren Gurkenverkäufer vom Oktoberfest nicht wegzudenken. Heute gibt es nur noch einen, der das im traditionellen Gewand macht. Wie Andreas Erb die Gurken ausländischen Gästen anpreist und wie viele er selbst am Tag davon isst.

Dass Andreas Erb die Essiggurke einmal quer über den Tisch in die Hand eines Gasts wirft, das ist ein spontaner Einfall, sorgt aber freilich für Gelächter. Wobei man sagen muss: Solche Kunststückchen, die braucht Erb eigentlich nicht, um die Menschen im Festzelt Tradition auf dem Münchner Oktoberfest zum Lachen zu bringen. Es reicht, wenn er einfach an ihren Tisch kommt und mit einer lockeren Handbewegung eine Gurke mit der Zange aus seinem Holzfass fischt und eine „gurkige Erfrischung“ verspricht. Diesen Gurkenmann, den finden sie, jung wie alt, einfach urkomisch.