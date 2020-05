"Wir stehen mit dem Rücken zur Wand", heißt es in einem Offenen Brief, den die "Münchner Buchmacher" vor einigen Tagen verschickten. Die sieben unabhängigen kleinen Verlage, die sich in diesem Verbund zusammengeschlossen haben, adressierten ihn an das Kultusministerium sowie unter anderem das Kulturreferat und das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt München.

Die Verlage, denen durch die wochenlange Schließung der Buchhandlungen die "wesentliche, beinahe ausschließliche Distributionsmöglichkeit" weggebrochen war, haben einen konkreten Vorschlag. Im Namen der Kollegen bittet Martin Arz vom Hirschkäfer Verlag um Unterstützung dabei, entgangene Einnahmen nachzuholen beziehungsweise überhaupt zu erzielen. Vor allem schlägt er vor, nach der Corona-Krise ein "Ladengeschäfte in zentraler Lage zu Sonderkonditionen für mindestens drei Monate" zur Verfügung zu stellen, idealerweise insbesondere in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Die Münchner Buchmacher - Hirschkäfer Verlag, Austernbank Verlag, Edition Tingeltangel, Franz Schiermeier, Morisken, Schillo und Susanna Rieder Verlag - haben damit bereits gute Erfahrungen gemacht: Von Dezember 2018 bis Juni 2019 ermöglichte ihnen die Stadt einen Pop-up-Store im Rathaus. Nun hoffen sie auf eine erneute Chance, um mit der derzeitigen "existenzbedrohenden Situation" fertig zu werden.