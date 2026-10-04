Wegen des Einsatzes von Reizgas ist es am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) gekommen. Gegen 15 Uhr entwickelte sich im Eingangsbereich des OEZ an der Hanauer Straße eine tätliche Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen, in deren Folge aus der Gruppe heraus Gas versprüht wurde. Nach der Aktion flüchteten die Jugendlichen.