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Im Olympia-Einkaufszentrum30 Verletzte nach Reizgas-Attacke

Die Feuerwehr musste sich um Passanten kümmern, die unter den Folgen des Einsatzes von Reizgas litten. (Symbolbild)
Die Feuerwehr musste sich um Passanten kümmern, die unter den Folgen des Einsatzes von Reizgas litten. (Symbolbild)
Foto: Sven Hoppe/dpa

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen mussten mehr als 30 unbeteiligte Passanten behandelt werden. Die Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg.

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Wegen des Einsatzes von Reizgas ist es am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) gekommen. Gegen 15 Uhr entwickelte sich im Eingangsbereich des OEZ an der Hanauer Straße eine tätliche Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen, in deren Folge aus der Gruppe heraus Gas versprüht wurde. Nach der Aktion flüchteten die Jugendlichen.

Zahlreiche unbeteiligte Passanten aber klagten daraufhin über die Auswirkungen des Reizstoffs, mehr als 30 von ihnen mussten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes behandelt werden – vier kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Eine Fahndung nach den Jugendlichen blieb bislang erfolglos.

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