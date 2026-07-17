Bis heute fragt sich der damalige Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins, warum die Münchner noch Stunden nach dem OEZ-Attentat 71 Phantom-Tatorte meldeten. Ein Gespräch über trügerische Beobachtungen, die Grenzen sozialer Medien und die Lehren aus dem Einsatz.

Am 22. Juli jährt sich der rechtsextrem motivierte Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) zum zehnten Mal: Ein 18-Jähriger erschoss 2016 neun Menschen und später sich selbst. Infolge des Anschlags brachen in München Hysterie und Panik aus. Marcus da Gloria Martins, 53, Rheinländer mit portugiesischen Wurzeln, leitete damals die Pressestelle der Polizei und wurde später viel gelobt für seine besonnene Art der Krisenkommunikation. Heute ist er in leitender Stelle bei der Kriminalpolizei im Münchner Präsidium tätig. Die SZ sprach mit ihm über das damalige Geschehen.