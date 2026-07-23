Zur vehementen Kritik von Angehörigen der OEZ-Opfer schweigen Ministerpräsident Söder und Bayerns Justizminister Eisenreich. Innenressortchef Herrmann verteidigt die Polizeiarbeit als gewissenhaft – und hält einen Untersuchungsausschuss für unnötig.

Sie sind enttäuscht und wütend, und sie äußern ihre Gefühle offen. Angehörige der Menschen, die vor zehn Jahren am und im Olympia-Einkaufszentrum von einem rassistischen Attentäter getötet wurden, haben im Angesicht der versammelten Staats- und Stadtspitze das Agieren von Politik und Behörden nach dem rechtsextremen Anschlag 2016 teils scharf kritisiert.