Sie sind enttäuscht und wütend, und sie äußern ihre Gefühle offen. Angehörige der Menschen, die vor zehn Jahren am und im Olympia-Einkaufszentrum von einem rassistischen Attentäter getötet wurden, haben im Angesicht der versammelten Staats- und Stadtspitze das Agieren von Politik und Behörden nach dem rechtsextremen Anschlag 2016 teils scharf kritisiert.
Zehn Jahre nach dem OEZ-AnschlagSpäte Einstufung als rechtsextrem – ein „Indiz für die Sorgfalt“ der Polizei?
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Zur vehementen Kritik von Angehörigen der OEZ-Opfer schweigen Ministerpräsident Söder und Bayerns Justizminister Eisenreich. Innenressortchef Herrmann verteidigt die Polizeiarbeit als gewissenhaft – und hält einen Untersuchungsausschuss für unnötig.
Von Bernd Kastner und Joachim Mölter
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