Am Abend des 22. Juli 2016 tötete ein 18-Jähriger am Olympia-Einkaufszentrum aus rassistischen Motiven neun Menschen, fünf weitere verletzte er schwer. Später erschoss er sich selbst. An diesem Donnerstag, dem fünften Jahrestag, wird ab 13 Uhr in mehreren Gedenkakten am Denkmal an der Hanauer Straße an die Opfer erinnert. Ab 13 Uhr sprechen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie Angehörige der Opfer.

Nach einer Pause werden ab 17 Uhr, also zum Tatzeitpunkt, der Bezirksausschuss Moosach sowie die Initiative "Wir alle sind Moosach" an die Ermordeten erinnern. Dabei werden der Vorsitzende des Bezirksausschusses Wolfgang Kuhn sowie Alt-Oberbürgermeister Christian Ude sprechen, zudem Angehörige der Opfer. Um 18.04 wird die Veranstaltung von einer Schweigeminute unterbrochen; zu diesem Zeitpunkt endeten vor fünf Jahren die Morde des Attentäters. Ab 19 Uhr schließlich sprechen weitere Angehörige.

Vor Ort ist die Zahl der Sitzplätze coronabedingt begrenzt. Der erste Gedenkakt wird ab 12.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen live übertragen. Sämtliche Veranstaltungen werden live im Internet auf BR24 zu sehen sein. Die Fahnen wehen am Donnerstag in ganz Bayern auf Halbmast.