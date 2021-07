Von Jakob Wetzel

Sie spreche nun zum ersten Mal, sagt Gisela Kollmann. "Es geht um meinen Enkel." Fünf Jahre sind vergangen, seit ein Mörder am Olympia-Einkaufszentrum in Moosach den 19-jährigen Guiliano Kollmann und acht weitere Menschen erschossen hat, aus rassistischen Motiven. Doch der Schmerz gehe nicht weg, sagt die Großmutter unter Tränen. "Der Verlust hat sich tief in meine Seele eingebrannt. Die Narben wollen nicht heilen. Ich hätte gerne mit meinem Kind getauscht."

Am Donnerstagnachmittag haben Angehörige, haben Bürger aus Moosach, haben die Stadt München und der Freistaat Bayern in mehreren Gedenkakten an die Ermordeten des 22. Juli 2016 erinnert. Vor dem McDonald's-Restaurant an der Hanauer Straße, in dem der Attentäter damals seine Bluttat begonnen hatte, hat die Stadt eine schwarze Bühne aufgebaut, unmittelbar neben dem im Jahr 2017 errichteten Denkmal für die Ermordeten. Der Täter hatte an diesem Ort vor fünf Jahren acht Jugendliche und eine Frau ermordet und fünf weitere Menschen schwer verletzt, bevor er sich selbst erschoss.

Auf der Bühne steht nun ein Strauß weißer Lilien. Daneben, hinter dem Rednerpult, haben kurz nach 13 Uhr Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gesprochen. Nun steht dort Gisela Kollmann. Sie hat Mühe, ihre Stimme zu halten. "Ich besuche nahezu täglich das Grab meines Enkels", erzählt sie. Die finanzielle Entschädigung, die sie erhalte, nutze sie, um Guiliano einen würdigen Ort zu schaffen. Immer wieder gehe sie auch in dessen Zimmer; bis heute könne sie nicht mit der U-Bahn fahren. Sie habe Angst vor lauten Geräuschen. Menschenansammlungen schnürten ihr den Hals zu. Als sie ihre Rede beendet, stehen Gäste auf und klatschen.

Der Anschlag habe die Stadt verändert, hatte Oberbürgermeister Reiter zuvor gesagt: Es sei ein Anschlag gewesen "auf das friedliche und vielfältige München". Doch die Stadt halte zusammen. Den Angehörigen versicherte er: "Wir sind hier. Sie sind nicht allein." Heute sei ein Tag des Gedenkens, so Reiter. Es sei aber auch ein Tag, an dem er die Münchnerinnen und Münchner bitte, Rassismus entschieden entgegenzutreten, jeden Tag. Man dürfe nicht vergessen, dass der Mörder nicht der einzige rechtsextreme Attentäter gewesen sei. Der Anschlag gehöre zur "blutigen Spur des rechten Terrors, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durch Deutschland gezogen hat und immer wieder auch München erreicht".

Vor zunehmendem rechten Terror hatte vor dem Gedenkakt auch das "Bayerische Bündnis für Toleranz" gewarnt, in dem sich viele Organisationen zusammengeschlossen haben. "Das war eine klar politisch motivierte Gewalttat von rechts", erklärte nun auch Ministerpräsident Markus Söder - eine Bewertung, die sich in den Behörden freilich erst 2018 durchgesetzt hatte. Zuvor war von einem Amoklauf die Rede gewesen. Es sei ihr ein Trost, dass die Tat inzwischen als rassistisch motiviert gelte, sagte später Kollmann.

Söder rief wie Reiter zum Kampf gegen Rassismus auf. Der Rechtsextremismus wachse wie ein Tumor, sagte er. "Ich dachte immer: Nie wieder, das ist nicht nur ein Motto, das ist ein Fakt." Doch dem sei nicht so. Die Gesellschaft müsse entschlossen gegen Rassismus einstehen. "Jeder, der in Bayern lebt, hat unseren Schutz verdient", so Söder. Die Tat werde niemals vergessen. Und auch wieder: "Sie sind nicht allein."

Am Denkmal standen Söder und Reiter später gemeinsam mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Angehörigen zusammen; Söder ging kurz in die Knie.

Wenig später steht dort Christine Rapp. Sie sitzt im Bezirksausschuss Moosach. Sie sei vor fünf Jahren alleine durch das OEZ gelaufen, sagt sie. Einen ersten Toten habe sie damals zugedeckt, danach einem weiteren in die Augen gesehen: in ein ungläubiges Gesicht. Sie sehe diese Augen bis heute vor sich. Die Reden hätten ihr gefallen, so Rapp. Sie seien von Herzen gekommen.

Vor dem Jahrestag hatte es Diskussionen unter anderem über die richtige Zeit des Gedenkens gegeben. Um 13 Uhr kamen Repräsentanten wie Reiter, Söder und Aigner, wie der Vorsitzende des Zentralrats deutscher Sinti und Roma Romani Rose, oder auch Bischof Reinhard Marx und der evangelische Stadtdekan Bernhard Liess. Von 17 Uhr an, zur Tatzeit, nach dem Druck dieser Zeitungsausgabe, hatte der Bezirksausschuss Moosach mit der Initiative "Wir alle sind Moosach" einen weiteren Gedenkakt organisiert, mit Schweigeminute. Dabei und danach sollten weitere Angehörige sprechen. Am Ende wollten die Organisatoren mit Kerzen an die Ermordeten erinnern. Den Nachmittag über legten immer wieder Menschen Kränze vor dem Denkmal nieder.

Schulfreunde und Angehörige sangen, weinten und beteten.