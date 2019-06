19. Juni 2019, 11:14 Uhr Öffentlicher Nahverkehr In München ist die Monatskarte am günstigsten

Das zeigt ein Vergleich des ADAC zwischen den Ticketpreisen von 21 deutschen Städten. Das Ergebnis überrascht - zumindest auf den ersten Blick.

Von Ana Maria Michel

Bei den Ticketpreisen für Bus und Bahn gibt es in Deutschland einige Unterschiede. Das zeigt nun ein Vergleich des ADAC, der die Preise für den öffentlichen Nahverkehr in 21 deutschen Städten untersucht hat. Demnach ist die Monatskarte in München besonders günstig: 55,20 Euro zahlen Erwachsene hier dafür. In Berlin kostet die Monatskarte 81 Euro, in Hamburg ist sie mit 109,20 Euro am teuersten.

Die Monatskarte zum Preis von 55,20 Euro gilt in München jedoch nur für den ersten und den zweiten Ring des Innenraums. Damit kann man etwa mit der S-Bahn von Laim im Westen der Stadt nach Berg am Laim im Osten fahren, was rund 20 Minuten dauert. Dazwischen liegen knapp zehn Kilometer Luftlinie. Wer eine Monatskarte für den gesamten Innenraum - das wären dann vier Ringe - kauft, zahlt schon 79,10 Euro. Für das gesamte Tarifnetz der MVV sind es 225,60 Euro, damit könnte man dann beispielsweise vom Starnberger See im Süden bis in die Hallterau im Norden fahren - dafür müsste man aber schon mehr als zwei Stunden Reisezeit einplanen. Mögliche Vergünstigungen und Spezialangebote, etwa für Auszubildende oder Senioren, sind im ADAC-Vegleich nicht berücksichtigt.

In Berlin, wo man für 81 Euro im Monat zwischen verschiedenen Tarifbereichen wählen kann, können Fahrgäste mit dem Monatsticket zum Beispiel zwischen Spandau und Ahrensfelde hin und her fahren. Das dauert mit der S-Bahn gut anderthalb Stunden, Luftlinie mehr als 20 Kilometer. Auch in Hamburg kommt man für 109,20 Euro im Monat weit. Man darf für den Preis im Tarifbereich AB fahren und zum Beispiel von Wedel nach Reinbek pendeln, was etwas mehr als eine Stunde dauert. Gut 37 Kilometer Luftlinie liegen dazwischen.

Neben München sind auch die Monatstickets in Dresden (61,50 Euro) und Hannover (63,00 Euro) verhältnismäßig günstig. Im Schnitt kostete das Monatsticket im Städte-Vergleich 77,50 Euro.

Unterschiede hat der ADAC auch bei den Wochenkarten festgestellt: In München zahlen Fahrgäste 15,40 Euro, in Berlin liegt der Preis für das Ticket bei 30 Euro. Einzeltickets sind in Mannheim mit 1,80 Euro am günstigsten, in Nürnberg zahlen die Fahrgäste für eine Einzelfahrt dagegen 3,20 Euro. In München kostet ein Einzelticket für eine Zone 2,90 Euro. Wer weiter will, etwa vom Marienplatz zum Flughafen, zahlt jedoch auch schon mal bis zu 11,60 Euro. Im Dezember wird in München das Tarifsystem reformiert, wie München dann abschneidet, zeigt die Untersuchung auch nicht.

Für den Vergleich hat der ADAC die Preise der sieben relevantesten Ticketarten im jeweiligen Stadtgebiet von deutschen Städten mit mehr als 300 000 Einwohnern erhoben.