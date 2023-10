Jana Hohberger und Daniel Überall in der Tomatenplantage des Kartoffelkombinats.

Interview von Martina Scherf

Es geht längst nicht mehr nur um Kartoffeln im Kartoffelkombinat. Diese Woche gibt es Zwiebeln, Karotten, Salat, Blumenkohl, Tomaten, Zucchini. Mehr als 2300 Kisten verlassen jede Woche den Hof in Egenhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Sie werden zu Stationen in der ganzen Stadt gebracht, an denen die Genossenschaftsmitglieder sich ihre Kiste abholen. Mit aktuell mehr als 3000 zahlenden Mitgliedern ist das Kartoffelkombinat im Westen von München die größte solidarische Landwirtschaft Deutschlands. Der Filmemacher Moritz Springer hat die Entwicklung neun Jahre lang begleitet. Sein Film "Das Kombinat" ist jetzt im Kino zu sehen. Die beiden Vorstände Daniel Überall und Jana Hohberger erzählen von Höhen und Tiefen solidarischen Wirtschaftens.