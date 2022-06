Von Andreas Schubert

Wachstum kommt selten ohne Wachstumsschmerzen daher. Je mehr Menschen in München wohnen, desto drängender werden die Probleme. Ende vergangenen Jahres verzeichnete das Statistische Amt der Stadt 1,56 Millionen Einwohner, das sind 120 000 mehr als noch vor zehn Jahren, bald so viele, wie zum Beispiel in Würzburg leben. Und weil die vielen Menschen zur Arbeit müssen, zur Schule oder zur Uni, ist es sowohl auf den Straßen als auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln richtig eng geworden.