Kunst am Bauzaun, neue Graffiti oder Möbel an ungenutzten Plätzen: Seit der Pandemie zieht es viele Künstlerinnen und Künstler ins Freie. Wie sie Stadtviertel zu Museen werden lassen.

Von Lea Kramer

Ob es die Holzbrücke ist, die halb über den Isarkanal ragt, die übergroße Skulptur am Straßenrand oder die Fassade, die durch bunte Bilder auf sich aufmerksam macht: Kunst im öffentlichen Raum gibt es reichlich in der Stadt. Seit Beginn der Corona-Pandemie setzen sich die Münchner Künstlerinnen und Künstler aber noch einmal anders mit dem Stadtraum auseinander. Viele zieht es mittlerweile bewusst nach draußen.

In Bogenhausen zum Beispiel werden in diesem Jahr erneut Kunstwerke an Bauzäune gespannt und als mobile Freiluftgalerie durch verschiedene Parks und Grünanlagen wandern. "Der Lockdown hat uns Kulturschaffende vor eine große Herausforderung gestellt: Museen und Ausstellungsräume waren geschlossen", sagt Elke Reis von der Künstlergruppe BoArt. Viele seien gelähmt gewesen und hätten einen Weg gesucht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und gleichzeitig "die Kunst sichtbar zu machen, die nun auch wegfällt", sagt sie.

Detailansicht öffnen Die Gruppe BoArt bringt Kunst dahin, wo sie die Menschen trotz Kunst erreicht: ins Freie. (Foto: BoArt)

Die Gruppe habe dann beschlossen, ihre einzelnen Kunstwerke dahin zu bringen, wo es das Virus erlaubt, sich zu begegnen: ins Freie. So ist 2021 unter dem Titel "Kunst am Bau...zaun" eine Wanderausstellung entstanden, die heuer neu aufgelegt wird. Die elf Künstlerinnen und Künstler - ein loser Zusammenschluss, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kultur an ungewöhnliche Orte im Stadtteil zu bringen - stecken mitten in den Vorbereitungen. Gerade lassen sie ihre Werke fotografieren und auf große Banner drucken. Diese werden dann an Bauzäunen aus Metall festgemacht und Ende Juni an drei Orten im Stadtbezirk jeweils vier Wochen lang ausgestellt.

Los geht es Ende Juni am Böhmerwaldplatz, danach folgen der Herzogpark sowie der Bürgerpark Oberföhring. So sollen möglichst viele Menschen im Stadtbezirk die Möglichkeit bekommen, Kunst zu genießen. "Auch zu Nicht-Corona-Zeiten trauen sich viele Menschen nicht in eine Galerie", sagt Elke Reis. BoArt wolle bewusst niederschwellig und über einen längeren Zeitraum an die Menschen im Viertel herantreten und kommunizieren: "Hallo, wir Künstlerinnen und Künstler sind noch da. Und wir wollen mit euch in Kontakt bleiben."

Detailansicht öffnen Am Kaufland an der Berg-am-Laim-Straße prangt Mural Art von Christian Hundertmark. (Foto: Florian Peljak)

Daher werde jeder Ort einen Monat lang bespielt, damit Passanten wiederkommen könnten. Der örtliche Bezirksausschuss war im vergangenen Jahr so begeistert von dem Projekt, dass er der Gruppe die Förderung erhöht hatte und auch in diesem Jahr gibt es aus dem BA-Budget wieder eine finanzielle Unterstützung.

Detailansicht öffnen Die Unterführungen, wie hier, sollen durch Graffiti schöner werden. (Foto: Florian Peljak)

Stadtbewohner haben seit einiger Zeit einen Anlaufpunkt mehr, an dem sie immer wieder neue bunte Fassaden finden können. Im Gewerbegebiet an der Neumarkter Straße in Berg am Laim werden unter dem Titel "Munich Art District" regelmäßig die Außenwände von Büro- und Industrieanlagen für Kunstschaffende freigegeben.

Das Projekt, das unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst steht und von einer gemeinnützigen Gesellschaft koordiniert wird, hat mehrere Immobilienentwickler als Partner, die rund um den Leuchtenbergring in neue Bürogebäude investiert haben.

Für die Gestaltung an den Fassaden sind sowohl lokale als auch international bekannte Künstlerinnen und Künstler engagiert worden. Über dem Eingang einer Brotfabrik etwa kneten übergroße Hände einen Teig, die der argentinische Street Art Künstler Alan Myers angebracht hat.

Das Wellblech am Gebäude eines Baustoffhandels hat der Münchner Graffiti-Künstler Mathias Köhler alias Loomit verschönert. Und die Mauern an der aufgelassenen Bundesmonopolverwaltung für Branntwein sind vom Künstlerkollektiv Broke Today gestaltet worden, das kürzlich zum Beispiel das Maschinenhaus am Mildred-Scheel-Bogen oder das Traphouse an der Steinheilstraße temporär bespielt hat.

Aus vernachlässigten Plätzen sollen Begegnungsorte werden

Mit Warnwesten stehen sie schon mal vor dem Uhrmacherhäusl in Obergiesing, am Breisässer Platz in Haidhausen werden aus Paletten Möbel gebaut und im leerstehenden Gasteig veranstalten sie eine Konzertreihe. Und dann wäre da noch die Ewigbaustelle unter den Gleisen des Ostbahnhof: "Die Städtischen" sind ein Kollektiv, das auf vernachlässigte öffentlichen Räum aufmerksam machen will. Die gut 40 Kreativen aus 30 Disziplinen haben sich zur Aufgabe gemacht, aus der Stadt eine (noch) schönere zu machen.

"Im vergangenen Sommer haben wir richtig viel anstoßen können", sagt Francesco Sormani, der im Kollektiv für das Projekt "Mehr Liebe, weniger Hass" die Verantwortung trägt. Das hatte er bereits vor zwei Jahren in die Wege geleitet - und eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass es je umgesetzt wird. Sormani hat vor, den Fußgänger- und Radtunnel zwischen Orleans- und Friedenstraße zu einer Street-Art-Galerie umzuwandeln. "Wenn es nach mir geht, wäre das schon geschehen", sagt er.

Bislang scheiterte die Umsetzung allerdings an den bürokratischen Hürden, denn zunächst musste Sormani herausfinden, wer überhaupt für den Tunnel zuständig ist. Inzwischen hat er die Deutsche Bahn als Ansprechpartnerin ermittelt, die ihm mittlerweile auch einen Vertrag für die Umgestaltung zugeschickt hat. Just während des Gesprächs mit der SZ kommt der Postbote: Der Brief ist durch die Instanzen gegangen, auch die Bahn hat unterschrieben. "Jetzt muss ich nur noch die Finanzierung organisieren, dann kann es losgehen", sagt Sormani.

Während der Wartezeit hatte er sich mit den Städtischen an anderer Stelle engagiert. Mit dem Gasteig HP8 in Sendling soll es im Sommer eine Kooperation geben. Die Kreativen haben vor, dort eine Kulturinsel zu installieren, noch befinden sie sich in der Planungsphase. Ebenso ist noch nicht sicher, wo der Dokumentarfilm über ihre Aktionen aus dem vergangenen Sommer heuer gezeigt werden wird. "Wir hatten vor, ihn an eine Brandschutzwand zu screenen oder suchen andere geeignete Flächen im öffentlichen Raum", sagt Sormani.

Am Breisässer Platz zwischen Elsässer und Breisacher Straße werden die Stadtmöbel noch im Frühjahr zurückkommen. In einen Kasten hat sogar schon jemand Blumen gepflanzt, damit auch dieser Ort etwas bunter wird.