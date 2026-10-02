Eine Frau, die am U-Bahnhof Odeonsplatz rückwärts in die Gleise gestürzt ist, ist gestorben. Wie die Polizei mitteilt, erlag die 73-Jährige am Donnerstag in einer Münchner Klinik ihren Verletzungen. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag. Die Verletzungen der Seniorin waren auf den Sturz zurückzuführen. Gefahr durch eine einfahrende U-Bahn bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Wie es zu dem folgenschweren Sturz kommen konnte, ist weiterhin unklar.

Die Münchnerin hatte sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr an einem Bahnsteig des U-Bahnhofs Odeonsplatz aufgehalten. Aus bislang ungeklärter Ursache stolperte sie und fiel rückwärts in den Gleisbereich. Bei dem Sturz wurde die Seniorin schwer verletzt. Ein durch Zeugen des Unfalls alarmierter Rettungswagen brachte die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Der U-Bahn-Verkehr wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt und musste nicht unterbrochen werden. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, wie die Frau aus dem Gleisbett befreit werden konnte, oder ob sie sich zunächst selbst befreite.

Die Polizei und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weisen darauf hin, dass sich unter jeder Bahnsteigkante auf voller Bahnsteiglänge eine Sicherheitsnische befindet. In diese können sich ins Gleisbett geratene Personen nach Möglichkeit retten, um der Gefahr durch einfahrende U-Bahnen zu entgehen. Zudem befinden sich an jedem Bahnsteig Nothaltegriffe, die den Zugverkehr stoppen. Über einen Notfallknopf kann im Anschluss Kontakt zur Notfallzentrale der MVG aufgenommen werden.