Ein Fußgänger ist am Sonntagnachmittag am Odeonsplatz unter einen Bus geraten und bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Um kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr demnach zur Unfallstelle gerufen. Die Einsatzkräfte sicherten die Stelle ab und hoben den Bus vorne auf beiden Seiten an, um den Mann zu retten. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Im Bus hätten sich keine Fahrgäste befunden, so der Feuerwehrsprecher. Die Busfahrerin sei von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.