Von Paul Schäufele

Was wäre der Sommer ohne diesen Moment der Irritation: Donnerstagnachmittags durch den Hofgarten zu flanieren und plötzlich wahrzunehmen, wie Wagner-Klänge aus der Feldherrnhalle dröhnen. Ist es schon wieder so weit? Ja, Klassik am Odeonsplatz bringt auch heuer die Massen in die Innenstadt.