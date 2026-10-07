Zum Hauptinhalt springen

SchwabingMann fällt von zwei Balkonen – und stürzt auf Polizist

Die Schwabinger Occamstraße liegt unweit der Münchner Freiheit (Symbolbild).
Die Schwabinger Occamstraße liegt unweit der Münchner Freiheit (Symbolbild).
Robert Haas

Der 36-Jährige bedroht Polizisten mit einem Messer und versucht dann über einen Nachbarbalkon vor den Streifenbeamten zu flüchten – kann sich aber nicht halten.

SZ bei Google bevorzugen

Mehr als zehn Polizeistreifen waren am Dienstag gegen 17 Uhr in der Occamstraße in Schwabing aufgefahren, um einen psychisch auffälligen Mann zu bändigen. Der erledigte das zum Schluss allerdings ganz alleine.

Mehrere Zeugen hatten den Notruf verständigt – in einem Innenhof warf ein 36-jähriger Mann Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung. Die Polizei versuchte zunächst über den Balkon der Nachbarwohnung Kontakt zu ihm aufzunehmen, wurde von ihm aber beschimpft und mit einem Messer bedroht.

Als die Beamten die Wohnungstür gewaltsam öffneten, versuchte der Mann, durch einen Sprung auf den Nachbarbalkon zu entkommen. Dabei rutschte er aber ab und stürzte ein Stockwerk tiefer auf den dortigen Balkon. Auch dort konnte er sich nicht halten und fiel schließlich zu Boden – wo ein Polizist stand, der noch versuchte, ihn aufzufangen. Beide Männer wurden leicht verletzt, der 36-Jährige wurde in der Psychiatrie untergebracht.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Zivilschutz
:„Eine Taschenlampe ist verdammt wichtig“

Hochwasser, Krieg oder Stromausfall: Wie bereitet man sich auf drohende Krisen vor? Tobias Elis vom Münchner Roten Kreuz erklärt, was in den Notfallrucksack gehört und warum Preppen nicht so schlecht ist wie sein Image.

SZ PlusInterview von Justin Patchett

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite