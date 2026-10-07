Mehr als zehn Polizeistreifen waren am Dienstag gegen 17 Uhr in der Occamstraße in Schwabing aufgefahren, um einen psychisch auffälligen Mann zu bändigen. Der erledigte das zum Schluss allerdings ganz alleine.

Mehrere Zeugen hatten den Notruf verständigt – in einem Innenhof warf ein 36-jähriger Mann Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung. Die Polizei versuchte zunächst über den Balkon der Nachbarwohnung Kontakt zu ihm aufzunehmen, wurde von ihm aber beschimpft und mit einem Messer bedroht.

Als die Beamten die Wohnungstür gewaltsam öffneten, versuchte der Mann, durch einen Sprung auf den Nachbarbalkon zu entkommen. Dabei rutschte er aber ab und stürzte ein Stockwerk tiefer auf den dortigen Balkon. Auch dort konnte er sich nicht halten und fiel schließlich zu Boden – wo ein Polizist stand, der noch versuchte, ihn aufzufangen. Beide Männer wurden leicht verletzt, der 36-Jährige wurde in der Psychiatrie untergebracht.